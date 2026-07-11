Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку?
У низці областей України близько 22:37 оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з активністю російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси або Чорноморська з акваторії Чорного моря. Близько 22:50 кореспонденти почули гучні вибухи.
Ворог не зупиняється атакувати, а ПС ЗСУ повідомили про рух ще щонайменше чотирьох ракет у тому ж напрямку.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.
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