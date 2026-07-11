Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку?

У низці областей України близько 22:37 оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з активністю російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси або Чорноморська з акваторії Чорного моря. Близько 22:50 кореспонденти почули гучні вибухи.

Ворог не зупиняється атакувати, а ПС ЗСУ повідомили про рух ще щонайменше чотирьох ракет у тому ж напрямку.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.