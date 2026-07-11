Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке?

В ряде областей Украины около 22:37 объявили воздушную тревогу. Она связана с активностью российской тактической авиации в южном и юго-восточном направлениях.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеской ракеты в направлении Одессы или Черноморска из акватории Черного моря. Около 22:50 корреспонденты услышали громкие взрывы.

Враг не останавливается атаковать, а ПС ВСУ сообщили о движении еще не менее четырех ракет в том же направлении.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.

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Напомним, днем ​​россияне запустили на Сумы три авиабомбы. Две из них попали в людное место возле остановки общественного транспорта и АЗС. В результате бомбардировки есть погибшие, в том числе 13-летняя девочка. Еще 31 человек пострадал.

Ночью враг атаковал Киев баллистикой. В нескольких районах столицы пострадали люди, вспыхнули пожары, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.