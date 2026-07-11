О последствиях российского террора в столице рассказали мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Какие последствия российской атаки зафиксировали в Киеве?

Под российский удар попал Днепровский район столицы. Известно, что там фиксировалось задымление на нежилой территории. Впоследствии стало известно о пожаре.

В Святошинском районе , по предварительным данным, россияне попали в нежилое здание, а в Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании.

В Дарницком районе зафиксировали попадание в проезжую часть дороги. Также загорелась трансформаторная подстанция и электрощитовая, которая обеспечивает регулирование светофоров. В расположенных рядом жилых домах выбило окна.

На места происшествий оперативно выехали спасатели, медики и другие экстренные службы.

В результате российской атаки на Киев пострадали восемь человек, среди них – 11-летний мальчик. Четырех раненых госпитализировали в городские больницы, еще четверым медики оказали помощь на месте.

Напомним, в ночь на 8 июля Россия также совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. Тогда в результате обстрела в двух районах столицы вспыхнули пожары. К сожалению, погибла одна женщина, еще два человека получили ранения. Также были повреждены 42 вагона PESA в одном из трамвайных депо, из-за чего часть трамвайных маршрутов временно заменили автобусами.

В тот же день оккупанты нанесли удар реактивными беспилотниками. В результате атаки погибли трое человек, еще 14 получили ранения. Девять пострадавших госпитализировали, среди них 17-летний парень, двое находятся в тяжелом состоянии. Во время атаки вражеские дроны упали в Деснянском районе – возле газораспределительной станции и на трехэтажное нежилое здание вблизи рынка.