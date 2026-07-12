Трагічну звістку повідомив письменник і режисер Олександр Качура. Він був особисто знайомий з волонтеркою.

Як загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко?

Учора у Дружківці загинула Ольга Кузьменко. Її розірвав КАБ разом з тваринами, яких вона годувала,

– розповів Качура.

За його словами, у волонтерки була "феноменальна любов до тварин". Востаннє він бачив жінку на Гаврилівському ринку. Там вона біля церкви роздавала кошенят.

Познайомилися вони ще у далекому 2015 році, коли Качура переїхав з Маріуполя у Дружківку. Чоловік не мав грошей, адже усе майно втратив у Донецьку. Він шукав житло, а Ольга якраз здавала його в оренду.

Каже, розумію твоє становище, є двокімнатна без ремонту, в одній кімнаті мої речі, давай хоч за комуналку,

– пригадує Качура свою першу зустріч з волонтеркою.

Режисер зазначив, що Ольга все життя допомагала людям і тваринам, але натомість отримала таку жахливу смерть.

Він закликав людей не зволікати з евакуацією, адже інколи це може бути запізно.

Нагадаємо, що на початку липня у лікарні померла 48-річна херсонська волонтерка Олена Тарасенко. Вона понад місяць боролася за життя після важкого поранення, яке отримала під час російського обстрілу Херсона 24 травня. До повномасштабної війни Олена понад 25 років працювала водійкою тролейбуса. Під час окупації Херсона вона евакуювала людей на підконтрольну Україні територію та врятувала близько 50 жінок і дітей. Також жінка пережила російський полон, де провела вісім днів. У неї залишилися 85-річна мати та 21-річний син.