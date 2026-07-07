Про трагічну втрату повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

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Що відомо про Руслана Ярошевича?

Чоловік служив начальником сектору кримінальної поліції в Запоріжжі. Правоохоронним органам він присвятив більше, ніж 17 років свого життя. "За роки служби він зарекомендував себе як професіонал, відповідальний офіцер і людина честі", – зазначили в офіційному повідомленні.

Увечері 5 липня росіяни вкотре атакували Запоріжжя КАБами – били окупанти просто по житлових кварталах. Руслан Ярошевич разом із колегою взявся обходити будинки, попереджати мешканців про загрозу й допомагати їм дістатися до укриттів.

Завдяки їхній мужності та самовідданості десятки людей встигли врятуватися. Проте, на жаль, правоохоронці й самі опинилися під ударом. Руслан Ярошевич зазнав смертельних поранень. У чоловіка залишилися дружина й двоє дітей.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Руслану!

Тоді внаслідок атаки поранень зазнали загалом 14 людей, серед яких підліток. Постраждалі отримали контузії та осколкові поранення. На місці удару зруйновані приватні будинки, також пошкоджені багатоповерхівки.

Нагадаємо, на Харківщині під час евакуації мирних жителів із зони обстрілів загинув поліцейський Роман Комаров. Правоохоронець смертельно постраждав 28 червня, коли російські війська завдали повторного авіаудару по околицях села Кирилівка Чугуївського району.

Роман Комаров разом із колегами перебував у службовому автомобілі, який потрапив під удар. Також важкі поранення отримала інспекторка ювенальної превенції, яка зараз перебуває в реанімації.