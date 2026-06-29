Про це повідомили у поліції Харківської області.

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Що відомо про трагічну загибель правоохоронця?

У Харківській області під час виконання службового обов'язку загинув поліцейський Роман Комаров. Правоохоронець потрапив під російський авіаудар, коли разом із колегами евакуйовував мирне населення із зони обстрілу.

Трагедія сталася 28 червня після того, як російські війська завдали авіаційного удару чотирма керованими авіабомбами по околицях села Кирилівка Чугуївського району. Під час евакуації цивільних співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області, які перебували у службовому автомобілі, потрапили під повторний ворожий обстріл.

Унаслідок атаки загинув поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами Роман Комаров. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям. Також важкі поранення дістала інспекторка сектору ювенальної превенції. Поліцейську госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики борються за її життя.

Роману Комарову було лише 25 років. У поліції зазначили, що він до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службові обов'язки та разом із колегами рятував мирних жителів, ризикуючи власним життям. Правоохоронець загинув, виконуючи свій обов'язок перед українським народом.

Нагадаємо, на Херсонщині під час виконання бойового завдання внаслідок удару російського FPV-дрона загинув 35-річний поліцейський Ігор Кульбаба. Він служив у патрульній поліції Тернопільщини з 2016 року. У загиблого залишилися дружина, однорічний син і дев'ятирічна донька.

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув майор поліції Дмитро Пономаренко. Він служив у поліції понад 20 років, а з 2026 року – в антидроновому підрозділі, де збивав російські БпЛА. Правоохоронець загинув 17 червня внаслідок удару ворожого дрона під час чергування у складі мобільної групи. Йому було 41 рік, у нього залишилися дружина та маленька донька.

Також у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув майор поліції з Житомирщини Юрій Гулько. Він командував взводом батальйону поліції особливого призначення та служив на фронті як боєць підрозділу. Поліцейський загинув, виконуючи бойове завдання, йому було 42 роки. У нього залишилися дружина, двоє дітей і батьки.