Про це повідомили у Національній поліції України.

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Що відомо про Дмитра Пономаренка?

Дмитро Пономаренко народився 29 жовтня 1985 у місті Артемівськ (нині Бахмут) Донецької області.

Майор понад 20 років віддав службі, очолював сектор дільничних офіцерів поліції.

У січні 2026 поліцейський доєднався до антидронового батальйону. Там служив на посаді інспектора взводу та збивав російські БпЛА.

17 червня він заступив на чергування у складі мобільної вогневої групи. На жаль, під час виконання бойового завдання його вбив російський дрон.

Життя правоохоронця обірвалося на 41-му році. У нього залишилися дружина, дворічна донечка, батько та сестра.

Дмитро Пономаренко назавжди залишиться в нашій пам'яті як мужній воїн, вірний побратим і професіонал, який до останнього подиху був вірний Присязі та українському народові,

– написали колеги.

24 Канал висловлює співчуття рідним полеглого воїна. Вічна та світла пам'ять!

Нагадаємо, що війна забрала життя трьох захисників з Луцької громади. Іщук Олександр, Снопко Руслан і Лавренчук Дмитро полягли під час виконання бойових завдань.