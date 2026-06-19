Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Смотрите также: 23-летний летчик и испытатель "Антонова": что известно о пилотах, погибших в авиакатастрофе

Что известно о Дмитрии Пономаренко?

Дмитрий Пономаренко родился 29 октября 1985 года в городе Артемовск (ныне Бахмут) Донецкой области.

Майор более 20 лет отдал службе, возглавлял сектор участковых офицеров полиции.

В январе 2026 года полицейский присоединился к антидроновому батальону. Там он служил в должности инспектора взвода и сбивал российские БПЛА.

17 июня он заступил на дежурство в составе мобильной огневой группы. К сожалению, во время выполнения боевого задания его убил российский дрон.

Жизнь правоохранителя оборвалась на 41-м году. У него остались жена, двухлетняя дочь, отец и сестра.

Дмитрий Пономаренко навсегда останется в нашей памяти как мужественный воин, верный побратим и профессионал, который до последнего вздоха оставался верным Присяге и украинскому народу,

– написали коллеги.

24 Канал выражает соболезнования родным погибшего воина. Вечная и светлая память!

Напомним, что война унесла жизни трёх защитников из Луцкой общины. Ищук Александр, Снопко Руслан и Лавренчук Дмитрий погибли при выполнении боевых задач.