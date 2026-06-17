Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Луцка Екатерина Шклёда.

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Что известно о погибших защитниках?

Ищук Александр родился 27 октября 1984 года и защищал Украину в Днепропетровской области. Сердце военного остановилось 14 мая 2026 года во время ведения оборонительных боевых действий в селе Кардаши Синельниковского района.

Снопко Руслан – погиб 6 июня 2026 года во время артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Юрковка Донецкой области. Защитник родился 20 февраля 1975 года.

Лавренчук Дмитрий родился 2 марта 1992 года. Защитник погиб 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогригоровка Павлоградского района Днепропетровской области.

Искренне соболезную семьям военнослужащих. Разделяю боль тяжелой утраты, склоняю голову в глубокой скорби,

– написала Шклёда.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ищука, Руслана Снопко и Дмитрия Лавренчука. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Во время выполнения боевого задания на фронте 15 июня 2025 года погиб Александр Бондаренко. Военный родился 25 апреля 1982 года в Волынской области и защищал Украину в Донецкой области.

На войне с российскими захватчиками погиб военный из Макарова Киевской области Александр Ковтун. Жизнь защитника оборвалась в результате удара FVP-дрона.

На фронте погиб 23-летний капитан Александр Любарец. Военный был настоящим патриотом Украины. Молодой офицер обладал большим сердцем и всегда был честен. Ему было всего 23 года.