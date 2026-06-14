Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
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Что известно о погибшем воине?
Юрий Гулько командовал взводом батальона полиции особого назначения ГУНП в Житомирской области. Он отдал свою жизнь за Украину, выполняя боевое задание в Донецкой области.
Для собратьев и коллег он навсегда останется человеком чести, сильным командиром, надежным товарищем и настоящим патриотом, который до последнего вздоха оставался верным Присяге и Украине,
– написали в полиции.
У мужчины остались жена, 16-летний сын и 21-летняя дочь, а также его родители. Боль родных невозможно утолить слезами.
24 Канал выражает искренние соболезнования близким погибшего. Вечная память и честь Юрию!
Майор полиции Юрий Гулько / Фото полиции
Чьи еще жизни оборвались на войне?
В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Макарова Киевской области Александр Ковтун. Жизнь защитника оборвалась в результате атаки вражеского FPV-дрона.
Также Украина потеряла еще одного своего воина – на фронте погиб 23-летний капитан Александр Любарец. Война унесла жизнь молодого офицера, который до последнего защищал страну от российской агрессии.
Стало известно об еще одной потере на фронте – погиб военный Ярослав Коваль, известный под позывным "Гром". Более двух лет он считался пропавшим без вести, и только теперь подтверждена его гибель.