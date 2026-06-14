Трагічну звістку повідомили в поліції Житомирської області.

До теми Захищав Україну на Сході: на війні загинув Олександр Бондаренко

Що відомо про полеглого воїна?

Юрій Гулько командував взводом батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Житомирській області. Він віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Для побратимів і колег він назавжди залишиться людиною честі, сильним командиром, надійним товаришем і справжнім патріотом, який до останнього подиху залишався вірним Присязі та Україні,

– написали в поліції.

У чоловіка залишилися дружина, 16-річний син і 21-річна донька, а також його батьки. Біль рідних неможливо втамувати сльозами.

24 Канал висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Юрію!



Майор поліції Юрій Гулько / Фото поліції

Чиї ще життя обірвалися на війні?

У боях проти російських окупантів загинув військовослужбовець із Макарова на Київщині, Олександр Ковтун. Життя захисника обірвалося внаслідок атаки ворожого FPV-дрона.

Також Україна втратила ще одного свого воїна – на фронті загинув 23-річний капітан Олександр Любарець. Війна забрала життя молодого офіцера, який до останнього боронив країну від російської агресії.

Стало відомо про ще одну втрату на фронті – загинув військовий Ярослав Коваль, відомий під позивним "Гром". Понад два роки він вважався зниклим безвісти, і лише тепер підтверджено його загибель.