Про це повідомили у поліції.
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Що відомо про загиблого поліцейського?
Ігор Кульбаба розпочав службу в патрульній поліції Тернопільщини у 2016 році, ще на початку створення підрозділу. За словами колег, він був чуйною, щирою та товариською людиною, яка відповідально виконувала свій обов'язок.
Поліцейський загинув під час виконання службових і бойових завдань на Херсонщині. Серце захисника обірвалося через влучання російського FPV-дрона.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Українському захиснику було лише 35 років. У Ігоря Кульбаби залишилися дружина, 1-річний син і 9-річна донька.
Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Ми пам’ятаємо. Ми не пробачимо. Щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Ігоря. Назавжди 35. Назавжди в серцях. Назавжди в строю,
– написали у поліції.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Кульбаби. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
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