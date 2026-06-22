Трагічну звістку повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

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Що відомо про Віталія Мінчука?

До Нововолинська надійшла звістка про загибель військового Віталія Мінчука, 1972 року народження.

За словами мера міста, захисника визнали загиблим 21 травня 2024 року у Донецькій області.

Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою!

– написав Борис Карпус.

Інформацію щодо прибуття тіла та церемонії прощання місцева влада обіцяє повідомити додатково.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Мінчука. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну