Трагічну звістку повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
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Що відомо про Віталія Мінчука?
До Нововолинська надійшла звістка про загибель військового Віталія Мінчука, 1972 року народження.
За словами мера міста, захисника визнали загиблим 21 травня 2024 року у Донецькій області.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою!
– написав Борис Карпус.
Інформацію щодо прибуття тіла та церемонії прощання місцева влада обіцяє повідомити додатково.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Мінчука. Вічна пам'ять Герою!
Вони віддали життя за Україну
- Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дружба, що на Донеччині, загинув військовий Микола Фурлет. Він служив стрільцем-снайпером механізованого батальйону однієї з військових частин.
- Від удару дрона на Донеччині загинув майор поліції Дмитро Пономаренко. Він чергував у складі мобільно-вогневої групи, був інспектором взводу та збивав російські БпЛА.
- Нещодавно також стало відомо, що на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання поліг майор поліції з Житомирщини Юрій Гулько. У чоловіка залишилися дружина, 16-річний син і 21-річна донька, а також його батьки.