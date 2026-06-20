Сумну звістку повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.

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Що відомо про воїна?

Микола Фурлет народився на Київщині у 1984 році. Він служив стрільцем-снайпером механізованого батальйону однієї з військових частин.

Військовий загинув на фронті 10 липня 2024 року. Своє життя він віддав під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дружба, що на Донеччині.

Наш воїн був вірним Військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконав військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність,

– написали у громаді та висловили співчуття.

24 Канал щиро висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна та світла пам'ять Миколі Фурлету!

Кого ще втратила Україна на війні?

Від удару дрона на Донеччині загинув майор поліції Дмитро Пономаренко. Він чергував у складі мобільно-вогневої групи, був інспектором взводу та збивав російські БпЛА.

Раніше стало відомо про загибель трьох захисників з Волині. Олександр Іщук віддав життя, захищаючи Україну на Дніпропетровщині. Руслан Снопко загинув під час ворожого артобстрілу на Донеччині. Дмитро Лавренчук поліг під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

Увечері 16 червня на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Внаслідок авіакатастрофи загинули 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко та майор Богдан Загорулько.