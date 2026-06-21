Про це повідомила виконувачка обов'язків Ірпінського міського голови Анжела Макеєва.

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Що відомо про загиблого захисника?

Олександр Чайка народився 23 вересня 1988 року у Вінниці. У 2010 році він переїхав до Ірпеня та вже там створив родину, працював та навчався.

Український захисник здобув вищу освіту у Національному університеті біоресурсів і природокористування та згодом почав працювати водієм. У 2020 році вдруге став батьком.

До лав ЗСУ захисник приєднався у 2023 році та розпочав службу у складі 31 окремої механізованої бригади. За сумлінне виконання бойових завдань Олександр Чайка був нагороджений відзнакою командира.

Під час виконання бойового завдання 22 червня 2024 року військовий потрапив під мінометний та стрілецький обстріл та зазнав важких поранень.

Майже 2 роки його вважали зниклим безвісти. ДНК-експертиза 12 червня 2026 року підтвердила загибель Олександра Чайки. У захисника залишилися дружина, двоє дітей, батьки та бабуся.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Чайки. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Україна втратила на фронті ще одного захисника. На Донеччині загинув майор поліції Дмитро Пономаренко. Захисник народився 29 жовтня 1985 року у Донецької області та понад 20 років віддав службі, очолював сектор дільничних офіцерів поліції.

На війні загинули мешканці Луцької громади: Іщук Олександр, Снопко Руслан і Лавренчук Дмитро. Вони захищали Україну на Донеччині та Дніпропетровщині.

На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання поліг майор поліції з Житомирщини Юрій Гулько. Чоловікові тепер назавжди 42 роки.