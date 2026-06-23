Трагічну звістку повідомив Андрій Найда, мер Калуша.

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Що відомо про полеглого воїна?

Віктор Домнічев мешкав у селі Копанки Калуської територіальної громади. Його призвали на службу в серпні 2024 року. Чоловік став до лав ЗСУ й мужньо боронив Україну.

Він був стрільцем-санітором механізованого відділення однієї з військових частин.

Віктор Домнічев виконував бойове завдання на Донеччині. Саме там, 1 листопада 2024 року, він і поклав своє життя. Підтвердити його загибель вдалося лише нещодавно. Увесь цей час чоловік вважався зниклим безвісти.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого бійця. Вічна пам'ять і слава Герою!

Чиї ще життя обірвала війна?

На війні з російськими окупантами загинув військовий із Нововолинська Віталій Мінчук, якому було 52 роки. Він поклав своє життя на Донеччині.

Своє життя на фронті віддав також Олександр Чайка. Під час бойового завдання у червні 2024 року він отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу. Довгий час вважався зниклим безвісти, а у 2026 році ДНК-експертиза підтвердила його загибель. У нього залишилися дружина, діти та рідні.