Про це повідомила Верховна Рада України.

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Що відомо про Олександра Рябеку?

У Верховній Раді Олександр Рябека працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Також він був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На сайті руху "Чесно" зазначається, що Олександр Рябека народився 26 листопада 1959 року. Серед іншого, він був викладачем, доцентом кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Інституту управління та економіки освіти НПУ імені Драгоманова, членом політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

На смерть політика вже відреагувала народна депутатка Юлія Тимошенко.

Олександру Григоровичу завжди було мало роботи, не вмів бути байдужим, всім переймався й за все переживав. Працював і працював. Колишній військовий, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, вчитель і викладач. Дуже порядна і чесна людина. Людина, яка точно знала, що таке гідність і честь,

– написала вона.

Нагадаємо, 15 червня помер народний депутат України IV, V та VI скликань Сергій Осика. Він був одним із науковців, які готували проєкт Конституції України до голосування у сесійній залі.

За своєї державницької діяльності Осика також був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.