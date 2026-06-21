Про смерть "Денчіка" повідомили на офіційній сторінці блогера в інстаграмі.

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Що відомо про смерть відомого блогера?

Помер український блогер, вуличний музикант і тіктокер Денис Опара, відомий під псевдонімом Денчік або Oparadenchik. За попередньою інформацією, причиною смерті стала двобічна пневмонія. Повідомляється, що дата та місце прощання з Денисом будуть оголошені пізніше.

Денчік здобув широку популярність завдяки своїм імпровізованим виступам у центрі Києва, насамперед на Хрещатику. Його емоційні виконання пісень, харизма та спілкування з перехожими регулярно ставали вірусними у тік тоці та інстаграмі, збираючи мільйони переглядів і породжуючи численні меми.

Справжнє ім'я блогера – Денис Опара. Він родом із Харкова та був відомий не лише каверами на популярні композиції, а й авторськими піснями. Також Денчік виступав на вулицях Києва та Одеси, де здобув велику аудиторію шанувальників.

У лютому 2026 року Дениса Опару мобілізували до лав Збройних сил України. Новина про смерть блогера стала несподіванкою для його підписників, друзів та колег. У соцмережах користувачі масово висловлюють співчуття рідним і близьким Денчіка та згадують його найяскравіші виступи, які свого часу зробили його однією з найвпізнаваніших інтернет-персон України.

Нагадаємо, 27 травня в Кіровоградській області на трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула відома тікток-блогерка Vikunciy. За інформацією поліції Кіровоградської області, автомобіль Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав за межі проїзної частини та врізався в нерухому бетонну стелу. Після зіткнення транспортний засіб загорівся та був повністю знищений. Після ліквідації пожежі в салоні виявили два тіла.