О смерти "Денчика" сообщили на официальной странице блогера в Instagram.

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Что известно о смерти известного блогера?

Умер украинский блогер, уличный музыкант и тиктокер Денис Опара, известный под псевдонимом Денчик или Oparadenchik. По предварительной информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Сообщается, что дата и место прощания с Денисом будут объявлены позже.

Денчик приобрел широкую популярность благодаря своим импровизированным выступлениям в центре Киева, прежде всего на Крещатике. Его эмоциональные исполнения песен, харизма и общение с прохожими регулярно становились вирусными в TikTok и Instagram, набирая миллионы просмотров и порождая многочисленные мемы.

Настоящее имя блогера — Денис Опара. Он родом из Харькова и был известен не только каверами на популярные композиции, но и авторскими песнями. Также Денчик выступал на улицах Киева и Одессы, где завоевал большую аудиторию поклонников.

В феврале 2026 года Дениса Опару мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины. Новость о смерти блогера стала неожиданностью для его подписчиков, друзей и коллег. В соцсетях пользователи массово выражают соболезнования родным и близким Денчика и вспоминают его самые яркие выступления, которые в свое время сделали его одной из самых узнаваемых интернет-персон Украины.

Напомним, 27 мая в Кировоградской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла известная тикток-блогерша Vikunciy. По информации полиции Кировоградской области, автомобиль Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Одессы, выехал за пределы проезжей части и врезался в неподвижную бетонную стелу. После столкновения автомобиль загорелся и был полностью уничтожен. После тушения пожара в салоне обнаружили два тела.