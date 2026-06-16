Про це повідомили у Верховній Раді.

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Що відомо про Сергія Осику? Сергій Осика народився 27 березня 1955.

Він входив до складу Конституційної комісії від Президента України у 1994 – 1996 роках.

Був віцепрем'єр-міністром, також під час роботи у Верховній Раді членом Комітету з питань правової політики, заступником голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, заступником голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, першим заступником голови Комітету з питань економічної політики.

Окрім того, Сергій Осика був заступником голови урядової Комісії з питань співробітництва України з ЄС і спеціальним представником уряду України при ГАТТ.

За своєї державницької діяльності був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Сергія Осику. Вічна пам'ять,

– написали у Раді.

Нагадаємо, що 10 червня стало відомо про смерть народного депутата України II скликання (1994 – 1998 роки) Вячеслава Бєльського. Він входив до числа парламентарів, які голосували за ухвалення Конституції України.