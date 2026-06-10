Про це повідомляє Верховна Рада.

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Що відомо про Вячеслава Бєльського?

Бєльський Вячеслав Іванович був українським політиком, народним депутатом України II скликання, обраний у Василівському виборчому окрузі №189 Запорізької області.

Народився 4 травня 1954 року, за освітою – вчений агроном, мав вищу освіту. До обрання до парламенту працював головою колгоспу "Україна", займався питаннями сільського господарства та організації аграрного виробництва.

На момент становлення депутатом був членом Комуністичної партії України та представляв у Верховній Раді фракцію "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя". До того часу раніше депутатом Верховної Ради України не обирався.

У парламенті Бєльський працював у Комітеті Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села, де опікувався питаннями аграрної політики, земельних відносин та розвитку сільських територій у період економічних реформ 1990-х років.

Після завершення депутатських повноважень у 1998 році Бєльський продовжив роботу на державній службі та в господарському секторі. Зокрема, він обіймав керівні посади у сфері контролю за виробництвом і обігом спирту та тютюнових виробів, а також працював у районній державній адміністрації на Запоріжжі.

Про його смерть повідомили 10 червня 2026 року. Йому було 72 роки.

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