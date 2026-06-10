Про це повідомляє Верховна Рада.
Дивіться також У Верховній Раді з'явиться новий депутат: хто він і чому його добре знають українці
Що відомо про Вячеслава Бєльського?
Бєльський Вячеслав Іванович був українським політиком, народним депутатом України II скликання, обраний у Василівському виборчому окрузі №189 Запорізької області.
Народився 4 травня 1954 року, за освітою – вчений агроном, мав вищу освіту. До обрання до парламенту працював головою колгоспу "Україна", займався питаннями сільського господарства та організації аграрного виробництва.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На момент становлення депутатом був членом Комуністичної партії України та представляв у Верховній Раді фракцію "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя". До того часу раніше депутатом Верховної Ради України не обирався.
У парламенті Бєльський працював у Комітеті Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села, де опікувався питаннями аграрної політики, земельних відносин та розвитку сільських територій у період економічних реформ 1990-х років.
Після завершення депутатських повноважень у 1998 році Бєльський продовжив роботу на державній службі та в господарському секторі. Зокрема, він обіймав керівні посади у сфері контролю за виробництвом і обігом спирту та тютюнових виробів, а також працював у районній державній адміністрації на Запоріжжі.
Про його смерть повідомили 10 червня 2026 року. Йому було 72 роки.
Яких ще народних депутатів нещодавно втратила Україна?
- 18 травня стало відомо про смерть депутата Степана Кубіва. У Верховній Раді він працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки. Кубів був важливою фігурою в українській політиці, обіймаючи посади коменданта Штабу національного спротиву, голови Національного банку України, першого віцепрем'єр-міністра, міністра економічного розвитку, а також представника президента у Верховній Раді.
- 19 листопада 2025 року помер нардеп першого скликання Віталій Дробінський. Він був членом Комісії Верховної Ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та почесним громадянином міста Умань. На момент смерті Дробінському було 89 років.
- У травні 2025 року помер народний депутат Сергій Швець. Він довго боровся із важкою хворобою. З 1997 по 2009 рік Швець був журналістом та ведучим програм на телеканалах "1+1", ICTV. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах від партії "Слуга народу". Був секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації.