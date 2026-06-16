Об этом сообщили в Верховной Раде.

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Что известно о Сергее Осике? Сергей Осика родился 27 марта 1955 года.

В 1994 – 1996 годах он входил в состав Конституционной комиссии при Президенте Украины.

Был вице-премьер-министром, а также во время работы в Верховной Раде — членом Комитета по вопросам правовой политики, заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, заместителем председателя Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, первым заместителем председателя Комитета по вопросам экономической политики.

Кроме того, Сергей Осика был заместителем председателя правительственной Комиссии по вопросам сотрудничества Украины с ЕС и специальным представителем правительства Украины при ГАТТ.

За свою государственную деятельность был награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Сергея Осику. Вечная память,

– написали в Раде.

Напомним, что 10 июня стало известно о смерти народного депутата Украины II созыва (1994–1998 годы) Вячеслава Бельского. Он входил в число парламентариев, голосовавших за принятие Конституции Украины.