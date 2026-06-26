Про це повідомили в ABC News.

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Що відомо про Максима Осередчука?

Максим Осередчук загинув 25 червня внаслідок атаки російського дрона. Уродженець Вугледара служив у складі 34-ї бригади морської піхоти, до лав якої долучився кілька місяців тому.

Захисник присвятив своє життя роботі з міжнародними медіа. У лютому 2022 року Осередчук став частиною команди ABC News та супроводжував кореспондентів по всій Україні, в тому числі на лінії фронту, відповідаючи за їхню безпеку.

Якості Макса як колеги та друга були очевидні для всіх, кому пощастило працювати з ним. Його знання доріг, особливо в найнебезпечніших районах сходу України, а також почуття гумору та спокійна манера поведінки робили його невід’ємною частиною будь-якого успішного завдання,

– згадують у медіа про колегу.

Після ABC News Максим Осередчук працював фіксером і водієм у The New York Times. Він часто бував у найнебезпечніших районах фронту, але не втратив зв'язок із колишніми колегами.

Відомо, що у полеглого воїна залишилась дружина та дев'ятимісячна донька.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Осередчука. Світла пам'ять!

Раніше повідомлялось про загибель військового Сергія Калашника. Україна втратила уродженця Донеччини, який служив головним сержант-командиром 1-го ракетного взводу зенітної батареї однієї з військових частин. Воїн поліг під час виконання бойового завдання на фронті.