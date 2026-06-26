Про трагічну звістку повідомили близькі люди на сторінці режисера у фейсбуці.

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У дописі йдеться, що чоловік помер учора, 25 червня. А причиною смерті стала довга боротьба з хворобою. На смерть зіркового колеги уже відреагували сценаристи, кінокритики, продюсери та багато інших.

Український сценарист Микола Бровченко розповів, що режисер був завжди молодим і усміхненим. Він був готовий знімати навіть без бюджетів хоч кожного дня.

В Одеській кіностудії розповіли, що Бата працював над телесеріалом "Фільма для НЕПмана". Тепер роботу доведеться завершувати без режисера.

Бата Недич / Фото з фейсбуку режисера

Як режисер Бата дебютував у 1989 році завдяки стрічці "Поїзди без посмішок". Продюсер Михайло Бейзерман, який був другом Недича, розповів, що свого часу його товариш приїхав в Одесу всього на декілька днів, а у результаті залишився тут на все життя.

А телеведуча Тала Калатай пригадала один випадок, який стався під час знімання серіалу "Маршрут милосердя".

"А ще, я завжди згадуватиму історію, як їхала на зйомки серіалу "Маршрут Милосердя" і потрапила в серйозну ДТП, знімальна група приїхала за 15 хвилин і перше, що побачили, мою розбиту машину в дереві, Бата біг з такою швидкістю, сів у машину, говорив зі мною, але, щоб вивести з шоку, вирішив пожартувати: "У тебе такі шторки безпеки класні – рожеві, синтепонові, можна куртку пошити", – і тоді я отямилась, так сміялася", – поділилась Калатай.

Нещодавно помер і легендарний продюсер Клайв Девіс, який відкрив світові Вітні Г'юстон і Алісію Кіз.