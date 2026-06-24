Клайв Девіс помер у віці 94 років у власному будинку на Мангеттені. Про це повідомляє видання Variety.

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Наразі причина смерті продюсера невідома. Останнім часом у нього були проблеми з диханням – через це він часто був у лікарні.

Для всього світу наш батько був легендарною фігурою у світі музики, чиє бачення, інтуїція та невпинне прагнення до досконалості сформували саундтрек незліченних життів,

– йдеться у заяві родини Девіса.

Що відомо про Клайва Девіса?

Клайв Девіс народився 4 квітня 1932 року у Брукліні. Навчався у Гарвардській юридичній школі та практично не цікавився музичною індустрією. Але у віці 28 років почав працювати у Columbia Records. Через кілька років він став президентом лейблу.

На той час Columbia відставала від розвитку інших компаній, але після 1967 року Клайв Девіс підписав контракти з рок-музикантами: Santana, Aerosmith, Pink Floyd та Springsteen. Так з'явився перший успіх.

У 1974 Клайв Девіс очолив новий лейбл Arista Records, а через 9 років підписав контракт з Вітні Г'юстон. Коли вийшов її дебютний альбом, три сингли посіли перші місця в чартах.

Також музичний магнат працював з Алісією Кіз, Maroon 5, заснував J Records. За час своєї кар'єри він здобув 5 премій Греммі та у 2000 році увійшов до Зали слави рок-н-ролу як невиконавець.