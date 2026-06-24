Клайв Дэвис скончался в возрасте 94 лет в своем доме на Манхэттене. Об этом сообщает издание Variety.

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На данный момент причина смерти продюсера неизвестна. В последнее время у него были проблемы с дыханием – из-за этого он часто находился в больнице.

Для всего мира наш отец был легендарной фигурой в мире музыки, чье видение, интуиция и неустанное стремление к совершенству сформировали саундтрек бесчисленных жизней,

– говорится в заявлении семьи Дэвиса.

Что известно о Клайве Дэвисе?

Клайв Дэвис родился 4 апреля 1932 года в Бруклине. Учился в Гарвардской юридической школе и практически не интересовался музыкальной индустрией. Но в возрасте 28 лет начал работать в Columbia Records. Через несколько лет он стал президентом лейбла.

В то время Columbia отставала от других компаний, но после 1967 года Клайв Дэвис подписал контракты с рок-музыкантами: Santana, Aerosmith, Pink Floyd и Springsteen. Так появился первый успех.

В 1974 году Клайв Дэвис возглавил новый лейбл Arista Records, а через 9 лет подписал контракт с Уитни Хьюстон. Когда вышел её дебютный альбом, три сингла заняли первые места в чартах.

Также музыкальный магнат работал с Алисией Киз, Maroon 5, основал J Records. За время своей карьеры он получил 5 премий Грэмми и в 2000 году вошёл в Зал славы рок-н-ролла как неисполнитель.