Стало известно, что на похороны Дэвида Хокни пришли всего два человека. Об этом сообщает The Guardian.

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Церемонию прощания с Дэвидом Хокни посетили лишь его партнер – Жан-Пьер Гонсалвес де Лима – и 33-летний племянник Ричард Хокни, который был ассистентом художника. Но важно отметить, что таково было желание самого художника. Дэвид Хокни хотел, чтобы его похороны были камерными.

В то же время публицистка художника, Эрика Болтон, отметила, что в нескольких городах по всему миру состоятся поминальные службы в его честь.

Дэвид чётко пожелал, чтобы на его похоронах присутствовали только его партнёр Джей Пи и его троюродный племянник Ричард, и чтобы их конфиденциальность уважали,

– сказала Эрика Болтон.

Чем известен Дэвид Хокни?

Дэвид Хокни родился в Брэдфорде в 1937 году. Учился в Брэдфордской школе искусств, впоследствии поступил в Королевский колледж искусств, который окончил с отличием и золотой медалью.

В 1964 году художник переехал в Лос-Анджелес и сформировал свой уникальный стиль. Многие его произведения вошли в классику мирового искусства, в частности, двойной портрет "Мистер и миссис Кларк и Перси".

Карьера художника длилась около 70 лет. Он был выдающимся не только в живописи, но и в гравюре, фотографии и даже цифровом искусстве. Среди его самых известных работ — картины "Большой всплеск" (A Bigger Splash) и "Мои родители" (My Parents).