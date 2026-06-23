Стало відомо, що на похорон Девіда Гокні прийшло тільки двоє людей. Про це повідомляє The Guardian.

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Церемонію прощання з Девідом Гокні відвідали лише його партнер – Жан-П'єр Гонсалвес де Ліма – та 33-річний племінник Річард Гокні, що був асистентом художника. Та важливо зазначити, що таким було побажання самого митця. Девід Гокні хотів, щоб його похорон був камерним.

Водночас публіцистка художника, Еріка Болтон, зазначила, що в кількох містах по всьому світу відбудуться поминальні служби на його честь.

Девід чітко бажав, щоб на його похороні були присутні лише його партнер Джей Пі та його троюрідний племінник Річард, і щоб їхню конфіденційність поважали,

– сказала Еріка Болтон.

Чим відомий Девід Гокні?

Девід Гокні народився у Бредфорді у 1937 році. Навчався у Бредфордській школі мистецтв, згодом вступив до Королівського коледжу мистецтв, який закінчив з відзнакою і золотою медаллю.

У 1964 художник переїхав до Лос-Анджелеса та сформував свій унікальний стиль. Багато його творінь увійшли до класики світового мистецтва, зокрема, подвійний портрет "Пан і пані Кларк та Персі".

Кар'єра митця тривала близько 70 років. Він був видатним не лише в живописі, але й у гравюрі, фотографії та навіть цифровому мистецтві. Одні з найвідоміших робіт: картини "Великий сплеск" (A Bigger Splash) та "Мої батьки" (My Parents).