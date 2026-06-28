Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Що відомо про смерть командира 154-ї ОМБр?

В ОК "Південь" повідомили, що наразі обставини його смерті з'ясовуються. На місці працюють правоохоронні органи, які проводять першочергові слідчі дії. Також призначено службове розслідування для встановлення всіх деталей події.

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Проте, всі висновки будуть зроблені після завершення всіх експертиз і слідчих дій.

Командування оперативного командування "Південь" заявило про повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні та закликало медіа й громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації, поважаючи приватність родини загиблого.

У повідомленні також зазначається, що полковник Кононніков був досвідченим офіцером і командиром, який користувався повагою серед особового складу та приділяв увагу підлеглим і виконанню бойових завдань.

Командування та військовослужбовці висловили щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили розслідування про 425-й штурмовий полк "Скеля", де за пів року в навчальних центрах зафіксовано 26 смертей військових, більшість – серед новобранців. Родичі та окремі свідки заявляють про можливі проблеми з медичною допомогою та жорсткі умови підготовки.

У 425-му штурмовому полку "Скеля" заявили, що підтверджують смерті 25 із 26 військових, про яких писали журналісти, але точні обставини їм нібито невідомі. У підрозділі кажуть, що частину загиблих пов'язують із самовільним залишенням частини, а одного військового не змогли ідентифікувати. Ще один боєць, за їхніми даними, помер у лікарні після хвороби під час навчань. Командира полку відсторонено, триває службова перевірка та офіційне розслідування.

Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через можливі знущання з військовослужбовців у полку. Слідчі перевіряють інформацію про ймовірне застосування фізичного насильства та інші порушення, оприлюднені у ЗМІ. Як повідомили у ДБР, кримінальне провадження відкрили після численних повідомлень у медіа про можливі неправомірні дії посадових осіб підрозділу щодо військовослужбовців.