Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Смотрите также Российские войска не смогли продвинуться: обзор фронта от ISW

Что известно о смерти командира 154-й ОМБр?

В ОК "Юг" сообщили, что обстоятельства его смерти выясняются. На месте работают правоохранительные органы, проводящие первоочередные следственные действия. Также назначено служебное расследование по установлению всех деталей происшествия.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако все выводы будут сделаны после завершения всех экспертиз и следственных действий.

Командование оперативного командования "Юг" заявило о полном содействии правоохранительным органам в расследовании и призвало медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации, уважая конфиденциальность семьи погибшего.

В сообщении также говорится, что полковник Кононников был опытным офицером и командиром, который пользовался уважением среди личного состава и уделял внимание подчиненным и выполнению боевых задач.

Напомним, журналисты обнародовали расследование о 425-м штурмовом полке "Скала", где за пол года в учебных центрах зафиксировано 26 смертей военных, большинство – среди новобранцев. Родственники и отдельные свидетели заявляют о возможных проблемах с медицинской помощью и жестких условиях подготовки.

В 425-м штурмовом полку "Скала" заявили, что подтверждают смерти 25 из 26 военных, о которых писали журналисты, но точные обстоятельства им якобы неизвестны. В подразделении говорят, что часть погибших связывают с самовольным оставлением части, а одного военного не смогли идентифицировать. Еще один боец, по их данным, скончался в больнице после болезни во время учений. Командир полка отстранен, продолжается служебная проверка и официальное расследование.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за возможных издевательств над военнослужащими в полку. Следователи проверяют информацию о возможном применении физического насилия и других нарушениях, обнародованных в СМИ. Как сообщили в ДБР, уголовное производство было открыто после многочисленных сообщений в СМИ о возможных неправомерных действиях должностных лиц подразделения в отношении военнослужащих.