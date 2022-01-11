В Днепре чуть не умер кот, потому что съел елочный дождик: как такого избежать

В Днепре ветеринары провели операцию спасения котику, который съел елочный дождик. Животное было за шаг до смерти.

Об этом жутком инциденте рассказали ветеринары клиники "На рабочей". Они отметили, что хозяева к ним обратились, когда их любимец приболел.

Тоже важно Без дождика и стеклянных украшений: действенные методы уберечь новогоднюю елку от кота

Дождик сбился в клубок

Котика, которого спасали, зовут Кузя. Следует отметить, что за животным невозможно следить круглосуточно. Однако этого котика спас именно своевременный осмотр. Хозяева повезли Кузю в клинику сразу, когда началась рвота.

⠀

На осмотре во время пальпации живота уже почувствовали инородное тело. В результате диагностической лапаротомии из слепой кишки удалось извлечь длинный дождь. Декорация на тот момент уже успела сбиться в комок в животе пациента.

Чего только не находят ветеринарные врачи в желудках пациентов. Но новогодние праздники – это особый период. Время серпантинов, дождика и других атрибутов праздника,

– отметили в клинике.⠀

Специалисты тоже призвали хозяев животных быть особенно внимательными во время новогодних праздников. Если у питомца появилась вялость, отсутствие испражнения и аппетита, а также тошнота, нужно немедленно обращаться к ветеринару. Также стоит ограничить контакт животных с мишурой.



Операция по устранению дождика из Кузи / Скриншот 24 канала

Читайте полный текст сообщения ветеринарной клиники "На рабочей":

Чего только не находят ветеринарные врачи в желудках пациентов. Но новогодние праздники – это особый период. Время серпантинов, дождя и других атрибутов праздника. Кузя, видимо, решил, что мишура очень вкусная и проглотил тонкий дождь. Конечно, владельцы не могут следить за котиком 24/7, поэтому, когда у него началась рвота, сразу обратились к врачу.

⠀

На осмотре во время пальпации живота нащупалось инородное тело. В результате диагностической лапаротомии из слепой кишки удалось извлечь длинный дождь, который уже успел сбиться в клубок. Кузя быстро восстановился после операции и, надеемся, понял, что мишура не самое вкусное угощение.

Будьте внимательны во время новогодних праздников и в случае таких симптомов у питомцев, как вялость, отсутствие испражнения и аппетита, тошнота – немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу! А еще лучше ограничить контакт животных с мишурой.