В Днепре грузовик жестко переехал женщину: очень спешила на трамвай

На проспекте Ивана Мазепы в Днепре грузовик переехал женщину, и она погибла. Погибшая в этот момент бежала в сторону трамвая.

Информацию об этом инциденте подтвердили журналистам 24 канала в полиции Днепропетровской области. Там отметили, что трагическое событие было зафиксировано в 13:53.

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Попала в слепую зону

Впоследствии в сети обнародовали видео этой аварии. Там видно, что потерпевшая прошла между двумя маршрутками и выбежала на дорогу. Следует заметить, что это было довольно далеко от пешеходного перехода.

Вероятно, она попала в слепую зону грузовика Ford. Об этом свидетельствует, что транспорт переехал тело, но так и не остановился. "Днепр оперативный" пишет, что женщина спешила на трамвай. Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Личность потерпевшей устанавливают

Мы не добавляем видео этого события по этическим соображениям. Вы можете просмотреть его по этой ссылке . Но

СМИ также писали, что правоохранители по прибытию начали устанавливать личность погибшей. Эти данные подтверждает и тот факт, что в настоящее время правоохранителям неизвестно, сколько лет погибшей.

Место, где погибла женщина/ Фото "Днепр оперативный" и скриншот

Несколько других недавних ДТП с пешеходами

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