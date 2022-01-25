Поспішала на трамвай: у Дніпрі жінку на смерть збила вантажівка

На проспекті Івана Мазепи в Дніпрі вантажівка на смерть збила жінку. Загибла в цей момент поспішала, аби встигнути на трамвай.

Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам 24 каналу в поліції Дніпропетровщини. Там зазначили, що трагічну подію зафіксували о 13:53.

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Потрапила до "сліпої зони"

Згодом у мережі оприлюднили відео цієї аварії. Там помітно, що потерпіла пройшла між двома маршрутками та вибігла на дорогу. Варто зауважити, що це було досить далеко від пішохідного переходу.

Ймовірно, вона потрапила в сліпу зону вантажівки Ford. Про це свідчить те, що транспорт переїхав тіло, проте так і не зупинився. Видання "Днепр оперативный" пише, що жінка поспішала до електротранспорту. Проте в поліції цю інформацію не підтвердили.

Особу потерпілої встановлюють

Ми не додаємо відео цієї події з етичних міркувань. Ви можете переглянути його за цим посиланням . Але

ЗМІ також писали, що правоохоронці по прибуттю почали встановлювати особу загиблої. Ці дані підтверджує й той факт, що наразі правоохоронцям невідомо, скільки років було загиблій.

Місце, де загинула пішохідка / Фото "Днепр оперативный" і скриншот

Кілька інших ДТП з пішоходами нещодавно

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На Прикарпатті директор одного з державних лісгоспів збив дитину. Керманич втік із місця події та залишив дитину помирати на дорозі. 9-річну дівчинку так і не змогли врятувати.

На Львівщині 23 січня п'яний 18-річний хлопець збив пішохода на батьковому позашляховику. Після цього він втік, лишивши постраждалого на дорозі. Правоохоронцям все ж вдалося розшукати підозрюваного й тепер йому загрожує суворе покарання.

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