В Днепре школьник плюнул в продавщицу киоска: циничное видео

В Днепре 14-летний школьник решил возмутительно пранкануть продавщицу киоска. Подросток плюнул прямо в открытое окошко.

Парень убежал заливаясь смехом

Инцидент произошел на проспекте Петра Калнышевского. Героем видео является ученик местной школы.

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На кадрах видно, что парень сначала постучал в окошко, а потом, дождавшись, когда его откроют, плюнул прямо в середину. Ничего так и не сказав, невоспитанный школьник повернулся и медленно пошел. Дальше он начал бежать.

Судя по закадровому голосу, видео снимала девушка. Ее этот возмутительный пранк лишь рассмешил. Подростки скрылись с места происшествия под громкий смех.

В Днепре парень плюнул в продавщицу киоска: смотрите видео

Подростка заставили извиниться

Однако "развлечения" школьников быстро прекратились. Их поступок заметили прохожие. Они поймали "героя" и заставили извиниться. 14-летний парень признался, что перед тем выпил, но не сильно".

Извините, пожалуйста, что плюнул женщине в лицо,

– сказал школьник.

Объяснить свой поступок он не смог.

Смотрите видео с извинениями подростка: