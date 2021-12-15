В Днепре снова "заминировали" школу: детей и учителей экстренно эвакуировали

В Днепре в школе №111 уже в третий или четвертый раз подряд сообщили о якобы минировании. Очередное сообщение поступило 15 декабря.

Из-за потенциальной угрозы взрыва детей и весь персонал срочно эвакуировали из помещения, выведя на улицу. Инцидент произошел на улице Героев.

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Выбегали, кто в чем мог

Отец одной из учениц Павел Ткаченко пожаловался на то, что один и тот же сценарий повторяется в школе его дочери раз за разом в течение двух месяцев.

Ребёнок рассказал ему, что дети якобы вынуждены выбегать на холод без верхней одежды и вещей. Однако мама школьника Наталья Беркун утверждает, что на этот раз дети успели взять с собой теплые вещи, хотя одеваться и пришлось уже на улице.

"Шутники" не успокаиваются

Также женщина рассказала, что в последнее время жертвами телефонных "террористов" кроме школы №111 стали также образовательные учреждения №130 и 23, а также торгово-развлекательный центр "Нео Плаза".

Марафон продолжается

Ровно месяц назад, 15 ноября, сообщение о псевдоминировании уже поступало в школу №111. Тогда же такой же звонок раздался и в школе №23.

Кроме того, устроить панику злоумышленники попытались 8 декабря в той же школе №111 и заведениях №33 и 35.

Не прошло и суток, как они сообщили об угрозе взрыва в школах №23 и 21.

В школу прибыли спасатели, саперы, взрывотехники и полиция и немедленно приступили к проверке здания. При этом учащихся увели от него на безопасное расстояние.

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