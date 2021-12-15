Из-за потенциальной угрозы взрыва детей и весь персонал срочно эвакуировали из помещения, выведя на улицу. Инцидент произошел на улице Героев.
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Выбегали, кто в чем мог
Отец одной из учениц Павел Ткаченко пожаловался на то, что один и тот же сценарий повторяется в школе его дочери раз за разом в течение двух месяцев.
Ребёнок рассказал ему, что дети якобы вынуждены выбегать на холод без верхней одежды и вещей. Однако мама школьника Наталья Беркун утверждает, что на этот раз дети успели взять с собой теплые вещи, хотя одеваться и пришлось уже на улице.
"Шутники" не успокаиваются
Также женщина рассказала, что в последнее время жертвами телефонных "террористов" кроме школы №111 стали также образовательные учреждения №130 и 23, а также торгово-развлекательный центр "Нео Плаза".
Марафон продолжается
- Ровно месяц назад, 15 ноября, сообщение о псевдоминировании уже поступало в школу №111. Тогда же такой же звонок раздался и в школе №23.
- Кроме того, устроить панику злоумышленники попытались 8 декабря в той же школе №111 и заведениях №33 и 35.
- Не прошло и суток, как они сообщили об угрозе взрыва в школах №23 и 21.
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