В Днепре спасли студентку со страшным диагнозом: мозг начал разрушаться
Источник:Фейсбук Сергея Рыженко
В областной больнице Днепра успешно провели операцию 23-летней девушке, у которой была опухоль в яичнике. Из-за ужасного диагноза у нее началось разрушение головного мозга.
О том, что курс лечения закончился успешно сообщили 23 ноября. Подробнее о спасении пациентки рассказал главный врач учреждения Сергей Рыженко.
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Сперва путала слова
По словам медика, девушка учится в польском вузе. Первые симптомы заметили ее близкие в телефонных разговорах. Девушка начала переставлять слова в предложении и сама не обращала на это внимания.
Со временем все это переросло в значительное снижение памяти и непроизвольное подергивание рук, которое усиливалось при волнении. Также сильно нарушился сон.
Симптомы начали обостряться
Польские неврологи поставили студентке первый диагноз – астенические расстройства. Но после этого она начала иногда падать в обморок и страдала от эпилептических припадков.
Когда обморок случался до 10 раз в сутки, мама решила забрать дочь домой. Ее привезли в больницу имени Мечникова. Детальное обследование выявило тератому правого яичника.
Врачи, спасшие девушку / Фото Сергея Рыженко
Окончательный диагноз был верным
Пациентке тогда уже поставили новый диагноз – аутоиммунный энцефалит. Медик подчеркнул, что в таких случаях опухоль яичника вызывает разрушение головного мозга.
Лишь опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полноценному благосостоянию девушки,
– написал Рыженко.
Также он добавил, что после курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни. Она учится, путешествует и познакомилась с парнем.
Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:
Когда ум в огне…
Нет на свете зрелища ужаснее, чем вид родного человека в минуты душевных недугов.
Анастасия знает несколько языков, учится в Польше в университете, ей исполнилось только 23.
Близкие по телефону услышали, что она переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания.
Все это переросло в снижение памяти, непроизвольное подергивание рук, усиливающееся при волнении.
Нарушился сон.
Вывод польских неврологов – астенические расстройства.
Затем обморок, эпилептические припадки.
После приступов потери сознания до 10 раз в сутки мама забрала дочь домой и привезла в Днепр в Мечникова.
Вячеслав Гришин, Вадим Пашковский после детального обследования обнаружили тератому правого яичника.
Хирургами Мечникова проведена лапароскопическая операция.
Был поставлен диагноз – аутоиммунный энцефалит, когда опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга.
После курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни – учится, путешествует, познакомилась с парнем.
И лишь опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому
благополучию молодой красивой девушки.