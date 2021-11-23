В Днепре спасли студентку со страшным диагнозом: мозг начал разрушаться

В областной больнице Днепра успешно провели операцию 23-летней девушке, у которой была опухоль в яичнике. Из-за ужасного диагноза у нее началось разрушение головного мозга.

О том, что курс лечения закончился успешно сообщили 23 ноября. Подробнее о спасении пациентки рассказал главный врач учреждения Сергей Рыженко.

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Сперва путала слова

По словам медика, девушка учится в польском вузе. Первые симптомы заметили ее близкие в телефонных разговорах. Девушка начала переставлять слова в предложении и сама не обращала на это внимания.

Со временем все это переросло в значительное снижение памяти и непроизвольное подергивание рук, которое усиливалось при волнении. Также сильно нарушился сон.

Симптомы начали обостряться

Польские неврологи поставили студентке первый диагноз – астенические расстройства. Но после этого она начала иногда падать в обморок и страдала от эпилептических припадков.

Когда обморок случался до 10 раз в сутки, мама решила забрать дочь домой. Ее привезли в больницу имени Мечникова. Детальное обследование выявило тератому правого яичника.



Врачи, спасшие девушку / Фото Сергея Рыженко

Окончательный диагноз был верным

Пациентке тогда уже поставили новый диагноз – аутоиммунный энцефалит. Медик подчеркнул, что в таких случаях опухоль яичника вызывает разрушение головного мозга.

Лишь опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полноценному благосостоянию девушки,

– написал Рыженко.

Также он добавил, что после курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни. Она учится, путешествует и познакомилась с парнем.

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Когда ум в огне…

Нет на свете зрелища ужаснее, чем вид родного человека в минуты душевных недугов.

Анастасия знает несколько языков, учится в Польше в университете, ей исполнилось только 23.

Близкие по телефону услышали, что она переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания.

Все это переросло в снижение памяти, непроизвольное подергивание рук, усиливающееся при волнении.

Нарушился сон.

Вывод польских неврологов – астенические расстройства.

Затем обморок, эпилептические припадки.

После приступов потери сознания до 10 раз в сутки мама забрала дочь домой и привезла в Днепр в Мечникова.

Вячеслав Гришин, Вадим Пашковский после детального обследования обнаружили тератому правого яичника.

Хирургами Мечникова проведена лапароскопическая операция.

Был поставлен диагноз – аутоиммунный энцефалит, когда опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга.

После курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни – учится, путешествует, познакомилась с парнем.

И лишь опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому

благополучию молодой красивой ​​девушки.