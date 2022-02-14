В Днепре на журналистов "УП" напали охранники бизнесмена Петровского "Нарика"

В Днепре неизвестные 13 февраля напали на съемочную группу "Украинской правды". Журналисты рассказали, что нападавшие сопровождали бизнесмена Александра Петровского, известного в криминальных кругах по прозвищу "Нарек".

Именно в момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору. После этого сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом.

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Причастность Петровского

Издание уверяет, что нападение совершила именно охрана Петровского, ссылаясь на два источника в городе. Пока мы пытаемся получить видео с камер наблюдений.

Вместе с тем журналист Юрий Бутусов сообщил, что, по данным его источников, нападавшие выехали на автомашинах Lexus AE 1009 PI и Lexus AE 1009 PЕ.

Эти машины принадлежат компании из Днепра ООО "Инвестиционная группа "Трансстройинвест". Одним из владельцев этой компании согласно открытым базам данных является Александр Петровский.

Нападение на журналистов в Днепре: смотрите видео

Кто такой Александр Петровский

Это известный украинский предприниматель. При рождении в Грузии имел фамилию Нареклешвили, за что в криминальных кругах получил созвучное прозвище – "Нарик".

Несмотря на причастность к криминальным кругам, у Александра Петровского есть ряд государственных наград. Крест Ивана Мазепы – за значительный личный вклад в государственное строительство.

Что любопытно, Петровского связывают с пятым президентом Петром Порошенко. Так, в начале 2019 они вместе попали в кадр в Софии Киевской сразу после того, как Порошенко вместе с Филаретом привезли Томос об автокефалии ПЦУ из Турции.

Петровский и Порошенко в Софии Киевской / Фото Администрации Президента