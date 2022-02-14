Саме момент виходу Петровського вдалося зафіксувати оператору. Після цього супровід бізнесмена вимагав знищити відеофайли, погрожуючи ножем.

Все, що варто знати Напад на "УП": поліція відкрила 2 справи, Венедіктова обіцяє адекватну реакцію

Причетність Петровського

Видання запевняє, що напад скоїла саме охорона Петровського, посилаючись на два джерела в місті. Наразі ми намагаємося отримати відео з камер спостережень.

Разом з тим, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що, за даними його джерел, нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "Інвестиційна група "Трансстройінвест". Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Напад на журналістів у Дніпрі: дивіться відео

Хто такий Олександр Петровський

Це відомий український підприємець. При народженні в Грузії мав прізвище Нареклешвілі, за що в кримінальних колах отримав співзвучне прізвисько – "Нарік".

Попри причетність до кримінальних кіл, Олександр Петровський має низку державних нагород. Зокрема, Хрест Івана Мазепи – за значний особистий внесок у державне будівництво.

Що цікаво, Петровського пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком. Так, на початку 2019 року вони разом потрапили в кадр у Софії Київській одразу після того, як Порошенко разом з Філаретом привезли Томос про автокефалію ПЦУ з Туреччини.



Петровський і Порошенко в Софії Київській / Фото Адміністрації Президента