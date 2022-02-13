Про це у своєму фейсбуці 13 лютого повідомив керівник департаменту журналістських розслідувань видання Михайло Ткач. Саме на його знімальну групу накинулися у Дніпрі.
Раніше У Києві побили та пограбували відомого журналіста Куликова: що відомо про напад
Подробиці про напад
За словами Ткача, інцидент стався перед 16:00 поблизу VIP-терміналу аеропорту Дніпра. Він стверджує, що на знімальну групу скоїла напад озброєна охорона.
Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон й вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео,
– пояснив журналіст.
Напад на журналістів УП у Дніпрі: дивіться відео
Новина доповнюється…