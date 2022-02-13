Об этом в своем фейсбуке 13 февраля сообщил руководитель департамента журналистских расследований издания Михаил Ткач. Именно на его съемочную группу набросились в Днепре.

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По словам Ткача, инцидент произошел перед 16:00 вблизи VIP-терминала аэропорта Днепра. Он утверждает, что на съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана.

Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео,

– пояснил журналист.

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