В Днепре после ночной атаки поврежден уникальный инструмент в Доме органной музыки

В ходе ночного обстрела в Днепре повреждения получил не только Дом органной и камерной музыки, но и уникальный концертный орган. Из-за разрушений заведение временно не сможет работать в обычном режиме.

Об этом рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Смотрите также "Цели достигнуты": в России цинично отчитались о результатах массированного удара по Украине

Что известно о повреждениях Дома органной и камерной музыки?

В Днепре во время ночной атаки были повреждены Дом органной и камерной музыки, а также уникальный концертный орган, расположенный в зале заведения.

Инструмент был установлен в 1985 году и изготовлен немецкой компанией Sauer. Орган состоит из более чем двух тысяч труб и десятков регистров, а его звучание на протяжении десятилетий было известно нескольким поколениям днепрян и собирало полные залы слушателей.

В результате повреждений заведение временно не сможет работать в привычном режиме и проводить концерты. Специалисты оценивают масштабы разрушений и возможность восстановления инструмента.

Последствия обстрела Днепра / Фото с Facebook-страницы Николая Лукашука

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, в ходе которой под удар попал город Днепр. В городе раздалась серия взрывов, после чего были зафиксированы значительные разрушения и пожары.

Как сообщили в областной военной администрации, в результате обстрела пострадал один человек. Также повреждено промышленное предприятие, разрушено одно из помещений колледжа, а взрывная волна выбила окна в школе и учреждении культуры.

Кроме того, российские войска атаковали монастырский комплекс в Киеве, поразив дроном-камикадзе Стефановский придел Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. В то же время культурные артефакты внутри храма не пострадали, поскольку их заранее эвакуировали. По данным гендиректора заповедника, атака носила прицельный характер и могла предполагать уничтожение святыни, о чем свидетельствует использование зажигательной смеси в дроне.