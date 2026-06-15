Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны России.

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Как россияне оправдывают свои действия?

Россияне утверждают, что их войска нанесли массированный удар "высокоточным оружием" по Киеву, Харькову и Днепру. Целью атаки якобы были "объекты оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и центры комплектования армии".

Как заявляет вражеское ведомство, во время обстрела россияне применили оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В России также прокомментировали удар по Киево-Печерской лавре, которая понесла существенные повреждения. В Минобороны цинично отметили, что в Лавру якобы попала ракета комплекса Patriot – фактически оккупанты в очередной раз попытались обвинить во всем украинскую систему ПВО.

В то же время у россиян нашлась собственная версия и относительно ударов по киностудии имени Александра Довженко и терминалу "Новой почты": якобы на первом объекте происходила сборка дронов, а в терминале хранились товары двойного назначения.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат уже опроверг российский фейк об ударе Patriot по Лавре. Он заявил, что святыню атаковал именно российский ударный беспилотник.

По словам Игната, Воздушные силы зафиксировали цель на своих радиолокационных мониторах во время боевой работы. Но, чтобы выяснить все обстоятельства и точный маршрут БПЛА непосредственно перед моментом взрыва, нужна дополнительная информация.

Напомним, ночью 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных БПЛА различных типов.

В результате ночного обстрела известно о по меньшей мере 9 погибших, среди пострадавших есть ребенок.