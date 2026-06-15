Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Росії.

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Як росіяни виправдовують свої дії?

Росіяни стверджують, що їхні війська завдали масованого удару "високоточною зброєю" по Києву, Харкову та Дніпру. Метою атаки нібито були "об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми та центри комплектування армії".

Як заявляє вороже відомство, під час обстрілу росіяни застосували зброю повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

У Росії також прокоментували удар по Києво-Печерський лаврі, яка зазнала суттєвих пошкоджень. У Міноборони цинічно зазначили, що до Лаври нібито потрапила ракета комплексу Patriot – фактично окупанти вчергове спробували звинуватити у всьому українську систему ППО.

Водночас у росіян знайшлася власна версія й щодо ударів по кіностудії імені Олександра Довженка та терміналу "Нової пошти": мовляв, на першій локації нібито відбувалося збирання дронів, а в терміналі зберігалися товари подвійного призначення.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вже спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі. Він заявив, що святиню атакував саме російський ударний безпілотник.

За словами Ігната, Повітряні сили зафіксували ціль на своїх радіолокаційних моніторах під час бойової роботи. Але, щоб з'ясувати усі обставини та точний маршрут БпЛА безпосередньо перед моментом вибуху, потрібна додаткова інформація.

Нагадаємо, вночі 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Для атаки ворог використав 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 ударних БпЛА різних типів.

Внаслідок нічного обстрілу відомо про щонайменше 9 загиблих, серед постраждалих є дитина.