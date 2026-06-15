В настоящее время детали его точной траектории движения еще устанавливаются. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фейк об ударе Patriot оккупанты запустили мгновенно. Тогда правдивые сведения о событии еще даже точно не успели появиться в украинском информационном пространстве. Юрий Игнат отметил, что эта ложь росСМИ традиционно ориентирована на россиян.