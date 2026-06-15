Об этом сообщил в комментарии для"РБК-Украина" генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

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Что известно о российской атаке на Киево-Печерскую лавру?

По словам Остапенко, враг дважды атаковал святыню. И оба раза он пытался поразить и уничтожить Успенский собор.

Первая атака была где-то около 01:30. Вражеский дрон попал в центр собора. Вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров, который охватил купол и верхние ярусы.

Гендиректор предполагает, что "Шахед" имел зажигательную смесь, так как огнеупорные балки загорелись мгновенно. Расчет врага был на то, что конструкции рухнут внутрь, но пожарные буквально спасли собор от разрушения.

Второй удар пришелся на 300-летнюю Башню Кушника на улице Мазепы и здание "Художественного арсенала" рядом.

Напомним, что пожар в соборе уже потушили. Пострадавших нет, и все артефакты удалось спасти.

В первые же минуты после попадания началась эвакуация древних икон, в ней принимал участие глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, к тушению пожара привлекли 20 пожарных автомобилей. Клименко пояснил, что огонь находился под медным покрытием крыши, поэтому спасателям приходилось сначала заливать его водой, затем поднимать медь и тушить сверху.

Министр подчеркнул, что особенно переживали за южную часть храма, которая осталась невредимой после разрушений в 40-х годах.