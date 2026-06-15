Историк и журналист Вахтанг Кипиани связал прямой удар по Лавре с местью россиян за выселение РПЦ с территории заповедника.

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Зачем Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру?

По словам историка, попадание в святыню не было случайным. Оно было сознательным и целенаправленным. Таким образом Москва хотела отомстить украинцам за "нежелание быть россиянами".

Так, несколько дней назад РПЦ наконец заставили покинуть Дальние пещеры. Кроме того, возле Успенского собора в ближайшее время должны были установить памятник гетману Мазепе.

Отметим, что оккупанты нанесли удар дроном по крыше Успенского собора. Возник пожар площадью 800 квадратных метров. В результате атаки повреждено большое количество объектов верхней части здания.

Тушение возгорания на крыше Успенского собора: смотрите видео

Пожар в Киево-Печерской лавре / Фото ГСЧС

Напомним, что процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры начался весной 2023 года.

29 марта 2023 года истек срок действия договора, по которому монастырь УПЦ МП бесплатно пользовался десятками объектов Нижней лавры. Представители заповедника приступили к работе комиссии по проверке и возврату имущества государству.

Выселение сопровождалось столкновениями, блокированием работы комиссий, а также судебными исками.

Бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) получил подозрение от СБУ, в частности за разжигание религиозной розни, и был отправлен под арест. Регистрация ПЦУ.

Отметим, что в декабре 2022 года мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" был официально зарегистрирован как часть ПЦУ.