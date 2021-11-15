Госаудит нашел в бюджете Кривого Рога нарушений на 27 миллиардов: Вилкул будет обжаловать

Государственная аудиторская служба обнаружила нарушения на 27 миллиардов гривен в местном бюджете Кривого Рога. Временный глава города Юрий Вилкул ответил, что будет судиться с Госаудитом.

Государственные аудиторы, а также ряд других государственных регуляторных органов проверили финансовую отчетность городского совета и коммунальных предприятий Кривого Рога. Обратили внимание на данные с 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года.

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Аудиторы обнаружили нарушения в бюджете Кривого Рога

По результатам проверок, нарушения в местном бюджете Кривого Рога привели к убыткам более чем в 27 миллиардов гривен.

Аудиторы обнаружили нарушения земельного законодательства и самовольный захват посторонними людьми земельных участков в собственности города на сумму более 1,7 миллиарда гривен.

Реакция на аудит Вилкула

Исполняющий обязанности мэра Юрий Вилкул отрицает все обвинения и факты нарушения законодательства. Он считает, что проверка государственных органов связана с попытками центральной власти установить контроль в городе.

Кроме того, Вилкул воспринимает это как месть ему со стороны власти. Ведь секретарем исполнительного комитета избрали его, а не представителя "Слуги народа". Также он добавил, что подобные проверки при президентстве Петра Порошенко не смогли найти доказательства нарушений и доказать вину местной власти Кривого Рога.

Всем известно, что после победы "неправильного кандидата" на выборах в мэры Кривого Рога в декабре прошлого года была дана команда "фас" всем существующим в Украине структурам,

– отметил временный глава города.

Поэтому, добавил Вилкул, в начале 2021 года было принято политическое решение заняться фальсификациями и манипуляциями – "была направлена ​​"зондер-команда", в которую были включены все возможные органы проверки Украины – более 100 человек". Аудиты якобы усилились после смерти Константина Павлова.

Касательно предъявленных претензий уже направили иски в суды.

Обыски в горсовете Кривого Рога: что известно

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