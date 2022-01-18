Играл магнитным конструктором: врачи из Днепра едва спасли 2-летнего малыша

Медики Днепропетровской областной детской больницы чудом спасли жизнь 2-летнему мальчику. Малыш играл конструктором и проглотил магниты.

У ребенка внезапно начал болеть живот. Родители сразу заподозрили, что что-то не так и увезли мальчика в больницу.

Обратите внимание "Младенец оставили в супермаркете": жители Днепра собирали деньги на ребенка, которого не существует

Ребенок проглотил магнит

По словам мамы днепрянина, ситуация обострилась на праздники. Оказалось, что мальчик играл магнитным конструктором и проглотил детали.

Врачи срочно начали сверхсложную операцию по спасению ребенка. Магниты были расположены в разных местах желудочно-кишечного тракта.

Мальчик проглотил детали магнитного конструктора / Фото Областной больницы Днепра

Медики 2 часа вытаскивали посторонние предметы из тела малыша. Благодаря тому, что родители вовремя привезли его в больницу, удалось избежать худшего – слипания стенок кишечника.

Малыш в реанимации

На оперативном вмешательстве ситуация не завершилась. В течение 5 дней маленький пациент находился с мамой и папой в реанимации.

"Несмотря на многочасовую операцию, ребенку повезло", – подчеркнул заведующий отделением эндовидеохирургии Сергей Коваль.

Хирурги работали с ребенком очень аккуратно, однако магниты успели продырявить кишечник. Некоторые места почернели в результате взаимодействия с посторонними предметами.

К теме В Харькове младенец проглотил несколько магнитов и оказался на операционном столе

Впоследствии днепрянин был переведен в отделение неотложной хирургии. Ребёнок чувствует себя гораздо лучше, но для восстановления полноценной работы кишечника нужна еще долгая реабилитация.

Что делать родителям

К сожалению, дети часто могут проглотить магнитные шарики или другие мелкие детали игрушек. Такие ситуации опасны для их здоровья и жизни.

Магнитные шарики являются наиболее рискованной игрушкой, поскольку притягиваются и повреждают ткани желудка. Они могут привести к перфорации стенок кишечника.

Если вовремя не удалить магниты из желудочно-кишечного тракта, это может привести к отмиранию тканей.

Единственный правильный вариант действий для родителей, если ребенок проглотил магнит – безотлагательно передать малыша в руки медиков. В любом случае не нужно вызывать рвоту, промывать желудок, давать ему есть или пить.

Текст публикации Днепропетровской областной детской больницы:

"Вы думаете подарить своему ребенку модную магнитную головоломку, преследуя благие намерения развивать логику и моторику? Тогда посмотрите на эти свежие фото из нашего операционного отделения неотложной хирургической помощи".

К сожалению, из соображений этики Фейсбука мы можем показать лишь деталь фото очередного ургентного случая (подобных ему – с десяток за последние три года), случившегося на рождественские праздники. Вовсе не для того, чтобы напугать вас, уважаемые родители, а предостеречь от соблазнительных покупок.

2-летний пациент был госпитализирован в Днепропетровскую областную детскую больницу с жалобами на спастическую боль в животе. Мать ребенка объяснила – ситуация обострилась через три дня после того, как мальчик играл магнитным конструктором.

Малыша сразу доставили в операционную, где в течение нескольких часов две команды хирургов и эндоскопистов производили удаление посторонних тел. Сложность оперативного лечения заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.

Несмотря на многовременную операцию, ребенку повезло, отмечает заведующий отделением эндовидеохирургии Сергей Коваль. В первую очередь потому, что родители вовремя заподозрили не так, но не медлили с поездкой в ​​больницу. Так что большей беды – слипания стенок кишечника – удалось избежать. Однако 5 дней проведенных с малышом в реанимации мама с папой запомнят на всю жизнь: оперативное вмешательство пытались провести с максимальной минимизацией для пациента, но маленькие детали успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели – такова сила сжатия этих магнитов.

На сегодняшний день мальчик переведен из реанимации в отделение неотложной хирургии, его состояние постепенно восстанавливается, но впереди его ждет довольно долгая реабилитация по восстановлению функционала кишечника".