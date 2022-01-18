Грався магнітним конструктором: лікарі з Дніпра ледве врятували 2-річного малюка

Медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні дивом врятували життя 2-річному хлопчику. Малюк грався конструктором та проковтнув магніти.

У дитини раптово почав боліти живіт. Батьки одразу запідозрили, що щось не так і відвезли хлопчика в лікарню.

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Дитина проковтнула магніт

Зі слів мами дніпрянина, ситуація загострилася на свята. Виявилося, що хлопчик грався магнітним конструктором та проковтнув детальки.

Лікарі терміново розпочали надскладну операцію з порятунку дитини. Магніти були розташовані в різних місцях шлунково-кишкового тракту.



Хлопчик проковтнув деталі магнітного конструктора / Фото Обласної лікарні Дніпра

Медики 2 години витягували сторонні предмети з тіла малюка. Завдяки тому, що батьки вчасно привезли його в лікарню, вдалося уникнути найгіршого – злипання стінок кишківника.

Малюк в реанімації

На оперативному втручанні ситуація не завершилася. Упродовж 5 днів маленький пацієнт перебував з мамою і татом в реанімації.

"Попри багатогодинну операцію, дитині пощастило", – наголосив завідувач відділення ендовідеохірургії Сергій Коваль.

Хірурги працювали з дитиною дуже акуратно, однак магніти встигли продірявити кишківник. Деякі місця почорніли внаслідок взаємодії зі сторонніми предметами.

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Згодом дніпрянина перевели до відділення невідкладної хірургії. Дитина почувається набагато краще, але для відновлення повноцінної роботи кишківника потрібна ще довга реабілітація.

Що робити батькам

На жаль, діти досить часто можуть проковтнути магнітні кульки чи інші дрібні деталі іграшок. Такі ситуації є небезпечними для їхнього здоров'я та життя.

Магнітні кульки є найбільш ризикованою іграшкою, оскільки притягуються та пошкоджують тканини шлунку. Вони можуть призвести й до перфорації стінок кишківника.

Якщо вчасно не видалити магніти зі шлунково-кишкового тракту, це може призвести до відмирання тканин.

Єдиний правильний варіант дій для батьків, якщо дитина проковтнула магніт – невідкладно передати малюка в руки медиків. У жодному разі не потрібно викликати блювоту, промивати шлунок, давати йому їсти чи пити.

Текст публікації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

"Ви думаєте подарувати своїй дитині модну магнітну головоломку, переслідуючи добрі наміри розвивати логіку та моторику? Тоді подивіться на ці свіжі фото з нашої операційної відділення невідкладної хірургічної допомоги.

На жаль, з міркувань етики Фейсбуку ми можемо показати лише деталь фото чергового ургентного випадку (подібних йому - з десяток за останні три роки), який трапився на різдвяні свята. Зовсім не для того, щоб налякати вас, шановні батьки, а застерегти від спокусливих покупок.

2-річний пацієнт був ушпиталений до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні зі скаргами на спастичний біль в животі. Мати дитини пояснила - ситуація загострилася через три дні після того, як хлопчик грався магнітним конструктором.

Малого одразу доправили в операційну, де протягом декількох годин дві команди хірургів та ендоскопістів проводили видалення сторонніх тіл. Складність оперативного лікування полягала в тому, що шість магнітів знаходилися на різних рівнях шлунково-кишкового тракту: в тонкому кишечнику та в просвіті дванадцятипалої кишки.

Незважаючи на багаточасову операцію, дитині пощастило, відмічає завідувач відділення ендовідеохірургії Сергей Коваль. Насамперед тому, що батьки вчасно запідозрили негаразд, та не зволікали з поїздкою до лікарні. Тож більшої біди - злипання стінок кишківника - вдалося уникнути. Проте 5 днів проведених з малюком у реанімації мама з татом запам'ятають на все життя: оперативне втручання намагалися провести з максимальною мінімізацією для пацієнта, але маленькі деталі встигли продірявити кишківник, а деякі уражені ділянки взагалі почорніли - така сила стискання цих магнітів.

На сьогодні хлопчик переведений з реанімації до відділення невідкладної хірургії, його стан поступово відновлюється, але попереду на нього чекає доволі довга реабілітація з відновлення функціоналу кишківника".